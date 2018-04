Ehkki Rail Baltic Estonia on aheraine kasutamise võimalusi uurinud koos Eesti Energiaga, ei anna see riigi energeetikafirmale hangetes eeliseid. «Selge on, et me ei saa eelistada ühtegi konkreetset karjääri, valik sõltub mitmetest tingimustest ning kujuneb vabal turul,» selgitas Rail Baltic Estonia keskkonnajuht Roland Müür.