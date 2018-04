Kõik Pärnumaa vallad toetasid ühtset bussipiletisüsteemi

Põhja-Pärnumaa vallavanem Jane Mets nentis, et roheline tuli anti otsusele pika arutelu järel. Positiivsena nimetas ta, et memorandumiga võtaks Pärnumaa ühistranspordikeskus üle osa õpilasvedusid, mida praegu korraldab vald. "Peale selle saaksid meie valla inimesed Pärnu linnas bussidega võrdsetel tingimustel sõita," põhjendas Mets. Ta selgitas, et muudatustega plaanitakse kehtestada eraldi hinnad memorandumiga liitunud valdade inimestele ja kõikidele teistele. Vallavanema sõnutsi on oluline kindlaks teha, kui paljud vallakodanikud üldse kasutavad Pärnu linna ühistransporti. "Praegu meil puudub täpne info, kuna meie valla inimesed ei kasuta isikustatud sõidukaarte," möönis ta.

Tori abivallavanem Priit Ruut sõnas, et vallavolikogu otsus oli üksmeelne. Temagi tõdes, et muudatus lubaks maainimestel sõita võrdsetel tingimustel linnaelanikega. "Praegu on võimalik elektrooniliste bussikaartidega sõita nii linna- kui maaliinidel, ainult see raha, mis maha võetakse, on erinev," põhjendas abivallavanem.