Horoskoop, 21. aprill 2018

Ehkki oled temperamentne, püüa seda mitte kõigile näidata ja väldi vastuolulisi jututeemasid. Oled hiljem õnnelik, et keele hammaste taga hoidsid.

Kuu on sinu tähemärgis ühes Marsiga ja lööb kaunilt tantsu Jupiteriga. See tähendab, et sul võib küll tekkida sõnelusi, kuid päeva lõpp tõotab tulla väga lõbus.