Vöötkakke talvitus meil rohkesti

Vanal saarepuul kössitanud vöötkakule polnud sugugi meeltmööda endale osaks saanud tähelepanu ja ta pidas mõistlikumaks pageda lähedale okaspuumetsa. Minus tekitas see kohtumine elevust, sest vöötkakk pole meil sugugi sage suleline­. Enamjaolt on tegu läbirändaja ja talvitujaga, vaid vähesed paarid on pidanud nõuks Eestis pesitseda. Peamiselt elutseb ja pesitseb vöötkakk siiski taigavööndis.