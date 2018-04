Toris tähistati kalade ülestõusmispäeva

“Salacgrīva jõgi on hea näide, kuidas Pärnu jões võiks tulevikus lõhet majandada. Lätlaste juures on seis selline, et kõik kalapüügiload on välja müüdud. Kaks Eesti võistkonda said jõele ainult tänu võistlusele ja kuigi kala tõmmati paremalt ja vasakult, jäin täna ise kalata, ehkki olen sealt püüdnud isegi kuuekilose purika. Olen käinud Salacgrīvas seitse aastat püüdmas ja võistlemas, püüame ülestõusvat kala, kes tuleb merest jõkke toituma, kuid seekord läks loale kulutatud raha vett vedama,” rääkis Tõnsberg.