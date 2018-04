Sindi pais kaob kahe aasta jooksul

Algatusrühma “Sindi pais” üks asutajaid ja eestvedajaid emeriitkooliõpetaja ja harrastuskalastaja Hans Soll meenutas sissejuhatuseks, et üle kümne aasta peetud võitlus kaladele vaba edasipääsu tagamiseks Pärnu jõel on käinud tõusude ja mõõnadega. Selle aja jooksul on vahetunud viis keskkonnaministrit, aga murrang ministeeriumis toimus Mati Raidma ministriks olemise ajal, kui tema allkirjaga sätestati, et mingit elektrienergia tootmist Pärnu jõel korraldama ei hakata ja taastada tuleb jõe kalarikkus.

Keskkonnagentuuri esindaja Peep Siim rääkiski, kuhu on vahepeal jõutud. 2. mail on vahepeal kaks korda pikendatud tähtajaga ehitushanke tärmin. Tähtaegu on pikendatud mitte seetõttu,et poleks ehitada soovijaid, vaid hanketingimuste muutumise tõttu. “Huvi Sindi paisu hanke vastu on suur. Nimekirjas on 24 firmat, kusjuures nende tõsiseid kavatsusi on kinnitanud kohati väga detailsed küsimused teostatavate tööde kohta,” selgitas Siim.

Küsimusele, kas jälle juhtub nii, et võidab see, kes pakub vähem, vastas keskkonnagentuuri esindaja, et seisab sellise põhimõtte eest. Siim rääkis, et kõigi osalejate puhul uuritakse põhjalikult tausta ning veendutakse pakkujate suutlikkuses selliseid töid teha.

Kõige optimistlikuma prognoosi järgi võidakse Sindi paisu kallale asuda selle suve teises pooles. Tööde teostamise ainuvõimalik aeg on madalveeperiood ehk juuli-august-september. Kuna madalat vett on jätkunud kauemakski, siis uuriti erandite võimalust töid kauem teostada, millele vastati, et vähemalt siiani pole olnud pretsedenti.

“Realistlikult arvestades tuleb pais lammutada ja rajada kärestik ning koelmukohad kahe aasta jooksul, kusjuures mõlemal aastal on töödeks kasutada kolm kuud,” ütles Siim.