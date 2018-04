Osa Pärnu linnabusse hakkab keskkonnasõbralikku kütust tarbima

Uudse autokütuse müük saab surugaasi tanklates võimalikuks tänu sellele, et Rohegaas OÜ rajas Kundasse Baltikumi esimese biometaani tootmisüksuse. Rohegaasi ehk biometaani toodetakse biogaasist. Biogaas on käärimisprotsesside tulemusena eralduv gaas, mis on elukeskkonna tavapärane osa, koosnedes peamiselt metaanist ja süsihappegaasist.