Hedoni spaahotelli tunnustati rahvusvahelise keskkonnamärgisega

"Pöörame Hedonis tavalisest rohkem tähelepanu keskkonnasäästlikkusele, et järgnevatel põlvkondadel oleks ilus ja terve keskkond, kus elada head ja kvaliteetset elu. Loodame, et meie külalised ja koostööpartnerid hindavad seda ja ühinevad meiega oma tegevuse ja panuse kaudu," rääkis hotelli tegevjuht Sari Sopanen.

"Ökokaardistamine läks meie majas väga kiiresti tänu suurepärasele Eesti Rohelise Võtme meeskonnale. Me täitsime väga palju kriteeriume juba oma põhitegevusega. Meil on suur rõõm, et nüüd suudame ka ametliku tunnustusega sellest meie külalistele ja koostööpartneritele rääkida," selgitas spaahotelli Green Key projektijuht Tõnu Mäe.