90 aastat tagasi

Narva-Jõesuhu on tänavu oodata üle 1000 soomlase ja vist ei saa nende arv väike olema Pärnus, nagu seda näitab elav järelpärimine korteriolude üle. Pärnu kui ravitsuskoht on ikka suuremat populaarsust omamas ka Soome arstide ringkonnas, kes oma patsientidele on mitmel puhul soovitanud Pärnut kui tervistkosutavat paika.