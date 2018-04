Kulupõleng hävitas vanad masinad

“Põletasime natuke kulu ja omast arust oli kõik kontrolli all,” meenutas maaomanik, kelle nimi on toimetusele teada. “Tuult ei olnud.”

Kulupõletajad lõpetasid tegevuse kindlas usus, et tuli on kustutatud. Keset krunti paikneva kivikuhjatise tõttu püsis veendumus natuke aega. “Olime otsustaval hetkel kivihunniku taga,” tõdes pärnumaalane. “Ta sindrinahk oli kuhugi puitääre vahele saanud,” jätkas mees. “Ei tea, kust ta sinna sai. Ees oli kõik traktoritega ära tallatud. Kui kivihunniku tagant välja tulin, viskasin kaks pangetäit vett ja helistasin 112. Kamandasin proua eemale ja ütlesin, et nüüd pole midagi teha.”