Varblas näeb 100 raamatut ja käsikirja kodukandi kuulsustest

Varbla piirkonnaga on seotud nii palju kirjanikke ja kuulsusi, et kohaliku raamatukogu juhataja Silvia Veeäär koostas riigi suurjuubelile mõeldes näituse "100 raamatut ja käsikirja, mis seotud Varblaga" ja ütles, et väljapanek võinuks olla veel mahukam, aga 100 on sümboolne tähis.