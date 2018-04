Kaitsevägi korraldab Pärnu linnas otseteavitusoperatsiooni

"Valjuhääldimasin sõidab kindlasti Pärnus ringi. Pärnus viibimise kellaajad selguvad homme pärastlõunal, kui täpne marsruut ja ajakava on paigas. Heliedastus jääb kella 9 ja 19 vahele," selgitas kaitseväe peastaabi strateegilise kommunikatsiooni osakonna staabiohvitser Taavi Karotamm.

"Pärnus edastab heli sama üksus mis mujal Eestis: kaitseväe staabi- ja sidepataljoni teavituskeskus. Tegu on ühekordse aktsiooniga ja õppuse Siil eel tegevust enam ei korrata," lausus Karotamm.

Kaitsevägi põhjendab aktsiooni sellega, et 2. mail algava suurõppuse Siil ajal on Eesti teedel ja asulates tavapärasest rohkem kaitseväe masinaid, mis võib tähelepanematuse korral suurendada liiklejate sattumist ohtlikesse olukordadesse. Et tagada õppuseaegne elanike tähelepanelikkus ja turvalisus ning harjutada alternatiivkanalite kaudu info levitamist, plaanib kaitsevägi neljapäeval edastada valitud asulates valjuhääldimasinate abil Siiliga seotud teadet, teavitades suurõppuse lähenemist ja soovitades olla liikluses tähelepanelik.