Ehituselt varastati suures koguses elektrikaablit

Eile teatati politseile, et ehitusobjektilt on varastatud 80–100 meetrit tugevvoolu elektrikaablit. Esialgsetel andmetel tekitati vargusega varalist kahju ligikaudu 2500 eurot.

Juhul, kui see on toime pandud sissetungimisega, suures ulatuses või selle on korda saatnud rühm või kuritegelik ühendus, karistatakse kuni viieaastase vangistusega.