Horoskoop, 25. aprill 2018

SÕNN (20. IV – 20. V)

Väldi vastuolulisi diskussioone poliitika ja religiooni üle, kuna need ei vii sind kuhugi. Inimesed on kriitilised ja negatiivselt­ meelestatud.

KAKSIKUD (21. V – 20. VI)

Kohtad piiranguid ja vastuseisu seoses panganduse, kindlustuse või millegi jagamisega. Lükka nende valdkondadega seonduv edasi.

VÄHK (21. VI – 22. VII)

Vestlus partneri ja sõpradega kärbib sinu motivatsiooni. Ära põe, asjalood paistavad hullemad, kui need tegelikult on.

LÕVI (23. VII – 22. VIII)

Ära lase kellelgi enda tuju rikkuda, kui sinu pihta ­suunatakse kriitikanooli. Meil kõigil tuleb aeg-ajalt ette­ ­madalseise.

NEITSI (23. VIII – 22. IX)

Pettud põhimõtetes, mille järgi midagi jagatakse. Sul on tunne, et sa ei ole õiglast osa saanud. Oota paar ­päeva, et sellest juttu teha.

KAALUD (23. IX – 22. X)

Ära kritiseeri lähedasi, kuna see tekitab vaid probleeme. Inimesed on praegu eba­kindlad. Kallista neid parem.

SKORPION (23. X – 21. XI)

Parim viis energia ära kasutada on teha vaimset tööd. Kääri käised üles ja asu asja kallale. Ära lase ennast kaaslastel segada.

AMBUR (22. XI – 21. XII)

Kui oled seotud kunsti või muu loometööga, on nüüd ideaalne aeg eri tehnikaid harjutada. Tasapisi muutud sinagi paremaks.

KALJUKITS (22. XII – 19. I)

Kehv päev perekondlikeks aruteludeks. Tegele iseendaga ja tee palju tööd. Ära sega teisi.

VEEVALAJA (20. I – 18. II)

Püüa vältida negatiivset meeleolu, kuigi see võib ­raske olla. Asjad näivad ­hullemad, kui need õieti on.

KALAD (19. II – 20. III)