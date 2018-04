Tõstamaalane arendab EASi toel nutimonitori

“Proovipartiina toodetud 52 seadet on käes, need on vaja programmeerida ja kokku panna. Need seadmed lähevad testimiseks. Praegu tegeleme turundusmaterjaliga ja kui see valmis, tahame minna oma kampaaniaga ühisrahastusplatvormi. See tuleb juulis praeguste plaanide järgi ja septembris alustaks aktiivse müügiga,” rääkis WSA OÜ juhatuse liige Rand.