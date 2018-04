Välistreenerid näevad potentsiaali

Van Hulst: Olime Moe’ga (Mohith Vijayakumar, M. C.) siin 1999. aastal meeste profiturniiril ja kohtusime Tiina Postiga, kes oli turniiri direktor. Tutvustasime Tiinale Top 100 missiooni ja ­kutsusime ta Hollandisse meie Henk van Hulsti tenniseakadeemiasse (Henk van Hulst on Willemi isa. Van Hulsti tenniseakadeemia on olnud üks edukamaid Hollandis, sealt on välja kasvanud mitu maailma esi-100 tennisisti, M. C.).