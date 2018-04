Teadusdoktor visatakse Atlandisse

Tegu on rahvusvahelise noorte teadlaste lähetusprogrammiga, millega liitumine tähendab Arulale koos perega üle aastaks USAs Marylandi ülikooli juures stipendiaadina töötamist. Töö sisu on uurida uudsel isotoopmeetodil Atlandi ookeani suubuvas Chesapeake’i lahes sealse anšoovise vastseid, et täpsustada selle kala asetust lahe vee-elustiku toitu­misahelas.