Ettevõtja sai vabaühenduste toetust

Pärnus registreeritud füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) esitas aasta algul taotluse, et saada Pärnu linnalt 500 eurot projektitoetust näiteringi korraldamiseks. Linnapea korraldusega eraldati see toetus hoolimata sellest, et kõnealuse toetuse saaja peab vastama mitmele tingimusele, millest konkreetsel juhul omab enim tähtsust see, et taotleja peab olema vabaühendus asu- ja tegevuskohaga Audru vallas.