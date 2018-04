Pärnus kuvatakse majaseinale videolugu

“Mul on tunne, et see teema on juba mõne aasta väga õhus olnud, kuid sellele lähenetakse tihti vaid teatud küljest. Selle videotööga püüan leida mingit kolmandat külge, mis ehk publikut teistmoodi kõnetaks, loodetavasti visuaalsemalt,” ütles Lehtna.