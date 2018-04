Minister rokib homme Japsi kail Sõpruse Puiesteega

Kell kaheksa algaval pereüritusel võtab sõna maaeluminister Tarmo Tamm. “Eesti elanikel on vedanud, sest meie kalurid pakuvad neile värsket ja kvaliteetset kala nii Läänemerest kui ka siseveekogudest,” ütles maaeluminister Tarmo Tamm. “Avatud kalasadamate päev on hea võimalus uudistada sadamates ja näha, kuidas seal elu käib, teha juttu kaluritega, osta nendelt äsja püütud kala ning veeta pere ja sõpradega üks meeleolukas päev,” lausus Tamm. "Suure kalasõbrana lähen kindlasti vaatama tuntud kalakoka Koržetsi kala fileerimise õpituba," lisas ta.

Kogu päeva jooksul, 8–14 saavad lapsed osaleda Jarko Jaadla õngeõppes ja Jüri Tensoni kalanduse õpitubades. Kohal on kalateadlane Henn Ojaveer ja Kolme Põrsakese teadusteater.

Lindi sadamas käib kogu päeva värske kala ja kalatoodete müük, süüa teeb kalakokk, kohale tulevad kalurilugude vestja ja kalavõrgu parandaja. Avatud on kohvikud ja üles astub ansambel Kuldne Trio.

Sauga kaluriküla on avatud 8–14. Kell 12 räägib merelugusid Rivo Kajo ja MTÜ Pärnumaa Vibujaht tutvustab maastikuvibu laskmist. Kalurid müüvad paadist värsket kala, suitsuräime, latikat ja ahvenat. Püügivahendeid näitab Eesti harrastuskalastajate liit. Lastel avaneb võimalus kail õngitseda, soovijaid sõidutab laev Johanna, rentida saab paate ja vesirattaid.

Võiste sadamas müüakse samuti värsket kala ja selle tooteid. Roogi valmistab kalakokk, meelt lahutavad ZAZ-965 fännid ehk Muhuklubi, avatud on kohvik ja mängib bänd Liukala.

Kalasadamate programmide koordinaator ja kalanduse teabekeskuse juhataja Toomas Armulik selgitas, et avatud kalasadamate päeva idee sai alguse kalanduse teabekeskuse ja maaeluministeeriumi soovist tutvustada kalandust, kalasadamaid ja populariseerida kodumaist värsket kala ja selle tooteid. “Eesti rannik ja siseveekogud on ääristatud tiheda kalasadamate võrgustikuga, kus tehakse rasket, aga tänuväärset tööd. Eesti elanikud ei satu ilmselt väga tihti kalasadamasse ja see üritus võiks eelkõige noorema põlvkonna panna kalanduse vastu huvi tundma ja mere poole vaatama,” avaldas Armulik lootust.