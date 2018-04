Seljametsal avati kunstistuudio maalinäitus

Täiskasvanutele mõeldud, 11 aastat koos käinud maalistuudios pole juhendaja Annela Raud-Selge sõnade kohaselt oluline eelnev kunstialane ettevalmistus, õhkkond on loominguline, vaba ja toetav. Vähemalt korra aastas juhendab maalijaid külalisõpetaja. “Juhendamine on individuaalne ja kõik maalijad pääsevad oma töödega näitusele. Igaühele antakse võimalus. Mitu maalijat on juba aastaid üles astunud ka isikunäitustega,” rääkis Raud-Selge.