Ingliskeelne tooteinfo tekitas ohtralt segadust

“Teadsin, et see toode on tegelikult päris kallis asi, aga sõbranna rääkis mulle väga soodsast pakkumisest nende kodulehel, kus oli kirjas, et 19,95 eest saab Smart Garden 3. Tasuda tulevat veel 9,95 postikulu ehk kokku maksad toote eest vaid 29,90 eurot,“ rääkis üks taimepoti tellinud naistest.