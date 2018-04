Kihnu reesuratas juhatab 31 huviväärsuseni

Reesuratas on kihnu keelest ümbertõlgituna reisratas, mis kutsub saare külalisi tutvuma huviväärustega 23 kilomeetri pikkusel ringmarsruudil läbi nelja küla. Paberkaardil on ruumi 17 objekti kirjelduse jaoks, kuid veebis on kõigi 31 huviväärsuse kohta pikalt lugemist. Marsruut algab ja lõpeb Kihnu mereväravas Suaru sadamas.

"Grupp teeb saarel giidi saatel oma ringi, aga üksikkülaline käis varem ehk tuletornis, muuseumis ja kirikus ning mõtles, et see ongi kogu Kihnu, siis nüüd on tal kasutada kaart, millel järgi matkata," rääkis Kihnu abivallavanem Taivi Laos.

Marsruudikaardil on ära seletatud seegi, et Kihnus ei ole mitte koerakuudid puu otsas, vaid kuuti meenutavad rajatised on kosklatele valmistatud pesakastid ehk kongid.

Reesuratta tekstid kirjutas Kihnu muuseumi juhataja Maie Aav. Kaardi marsuudi koostamisel andis hüva nõu ettevõtja, ÜRO põlisrahvaste püsifoorumi liige Oliver Loode ja kujundas Võrumaal disainerina tuntud Evelin Hurm, kes kasutas taustana punast kui kihnlaste põhivärvi.