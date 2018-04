Kihnu ettevõtlust ahistab hooajalisus

Kihnu üks tuntumaid ettevõtjaid on Enno Tšetšin, kes OÜs Kihnu Puukoi valmistab ka puidust meeneid.

Kihnu valla ettevõtluspäeva kava on abivallavanem Taivi Vesiku jutu järgi kokku seatud nii, et igaüks saaks seal kõneldust midagi kõrva taha panna, kuid murekohtadeks on ja jäävad meretagusele rahvale transport, hooajalisus ja turismi tippajal töökäte nappus.