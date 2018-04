Avatud kalasadamate päev: hommikul kella viiest Võiste sadamast merele läinud kalapaadid naasid raskes räimelastis

Uudistamist jagub

Maaeluministeeriumi ja kalanduse teabekeskuse korraldataval üle-eestilisel avatud kalasadamate päeval saab tutvuda sadamatega seest ja väljast. Saab maitsta kohalikku kalatoitu, osta kaasa värsket kala ja kalatooteid ja võtta osa kogupereüritusest.

Igal sadamal on oma programm. Kohal on kalateadlased ja -kokad. Võimalik on osaleda käsitöötubades ja käia kalakohvikutes. Külastajate meelt lahutavad paadisõidud ja pillimehed, lastele toimuvad kalaõpitoad ja õngekoolitused.

Päeva korraldamist rahastatakse Euroopa merendus- ja kalandusfondist.