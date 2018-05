Tori plaanib uut koolimaja

Tori vald soovib ehitada viie miljoni euro eest Torisse kooli ja küsib põhikooli vana maja lammutamiseks ja uue ehitamiseks Innovelt 4,2 miljonit eurot toetust, panustades omaosalusena 15 protsenti ehk 750 000 eurot.

Tori vallavalitsus esitas mullu oktoobris Innovele koolivõrgu korrastamise meetme taotlusvoorus ettepaneku viia ellu Tori põhikooli õpikeskkonna nüüdisajastamise projekt. Tänavu 28. märtsil sai Innove konsultatsioonil välja käidud Tori põhikooli uue hoone ehitamise lahendus positiivse tagasiside.

„Lammutamine on täies ulatuses abikõlblik ehk lammutamise maksumus jääb toetuse sisse. Ehitamisel peab olema valla omaosalus 15 protsenti,“ selgitas Tori abivallavanem Signe Rõnas.

“Toetuse eeldus oli see, et ühinemiseelne Tori vald on korrastanud oma koolivõrgu, mille raames Tori sulges kaks väikest algkooli: Seljal ja Viiral. Meil oli see taotlus sisse antud juba eelmisest Tori vallast. Oleme selle suuremaks teinud ja viinud ta vastavusse Innove nõudmistega, kuna nende ettepaneku kohaselt tuli koostada uue, moodustunud omavalitsuse koolivõrgu analüüs,” rääkis Rõngas.

Uue koolimaja ehitamise eesmärk on viia ruumiprogramm vastavusse ruumimudeliga. Haridus- ja teadusministeerium on loonud pinnanormatiivid, millele peaks kooli ruumid vastama ehk 9,6 ruutmeetrit lapse kohta. “Praeguse Tori kooli netopind on 4112 ruutmeetrit ilma võimlata. Uue normatiivi järgi peaks Tori põhikooli netopind olema 2073 ruutmeetrit. Tori kooli eripära on selles, et on väga palju fuajee- ja koridori- ja keldripinda,” selgitas hariduse ja kultuuri eest vastutav abivallavanem Jana Malõh.

“Innove tõi oma esildises välja, et kuna ilma lammutamiseta me ei suuda neid ruumimudeli norme täita, peaks Tori mõtlema uue kooli ehitamise peale,” lisas Malõh.

Valla majanduskomisjoni arutluse tulemusel selgus, et vana koolimaja kordategemine valla oma rahaga läheb kallimaks kui uue koolimaja ehitamine abiprogrammi raames. Samuti tekkis istungil küsimus, kas Toris on asenduspinda, kus kool saab aasta töötada. „Asenduspinda otseselt ei ole, aga vallal on võimalik seda lahendada. Ka praegu asuvad Tori kooli ühed klassid lasteaias, meil on vallamajas ruume,” ütles Malõh.

“Tegu on Innove projekti taotlusega ja meil ei ole lõplikke vastuseid ehk me ei saa öelda, et taotlus oleks Innoves lõplikult heaks kiidetud,” nentis Rõngas.