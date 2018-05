Vändras ja Tootsis jätkub kohalikke raamatukirjutajaid

Raamatu “Vändra – kildudest kokku pandud” esitlusel Vändra raamatukogus esinevad lasteaia mudilased. Uudisteose esikaanel ongi mudilased, aga need on fotole jäänud 1950. aastatel.

Samal, 4. mai õhtul astub Tootsis Kanarbiku ruumides kodualevi rahva ette poeet ja laulukirjutaja Alari “Papa” Janson, et rääkida neile oma järjekordsest raamatust pealkirjaga “Meie küla ja muud lood”. Lood on autori enda sõnade kohaselt lõbusad, kurvad ja ajuvabadki, aga ta rõhutab, et kõik me oleme unikaalsed oma mõtetes. (PP)