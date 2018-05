Silvia Paluoja: Igale ministrile kohustuslik (lava)tükk

Erakondade soosikutest kurvem on teadmine, et Tallinna linnriigist toob eluvõõraste tee välja vaid valimiste eel. Tee võiks poliitikuid tuua Pärnu Endlassegi. Teeksin igale poliitikule, aga ennekõike ministrile kohustuslikuks dokumentaallavastuse “45 339 km2 ­raba” vaatamise. Nelja näitleja kehastuses kajastub südamevalu, mida kodumaale jäänud ja siinse tolmu jalgadelt pühkinuid ahistab. Nad igatsevad päikesetõusu ja kasteheina, lumiseid­ talvi ja vanaema pannkooke ... Neil on mure, mis saab Eestist ja emakeelest, kui aina minnakse.