Päevavalgele tuli ulatuslik praak ja ehitusel valitsenud anarhia

Mullu oktoobris Hirvela 8 kortermajas puhkenud tulekahju tõi päeva­valgele sedavõrd ulatusliku praagi, et Tori vallavalitsus tellis elamurajooni kõigile 12 majale ekspertiisi. Igal majal on küll kasutusluba, kuid mis alustel need väljastati, on eba­selge. Maakonna omaaegset edukat kinnis­varaarendust peavad elanikud tõe­näoliselt oma kuludega paikama hakkama.