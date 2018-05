Väino Linde: Jõustub isikuandmete kaitse uus kord

Vähem on teada, et samal ajal kaotab kehtivuse Eesti isikuandmete kaitse seadus. Kuigi meie oma seadusele ei ole midagi ette heita, on otsustatud, et isikuandmete töötlemise kontroll olgu kõigis Euroopa Liidu riikides samal alusel ja kasutatavad terminid ühesugused.