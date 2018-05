Rannailm tulekul: temperatuur kerkib 20 kraadini

Reede öösel on pilves ja vihmane ilm. Tuul pöördub idast edelasse viis kuni kümme, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja tuleb kuus kuni 11 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm, alates Lääne-Eestist sadu lakkab. Puhub edela- ja läänetuul viis kuni kümme, põhjarannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooja on kaheksa kuni 12, Ida-Eestis kuni 15 kraadi.