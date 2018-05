Rannula hiigelkaotusest: Väga hea õppetund

Heiko Rannula, ilmselge, et Cramo on klass kõrgem sats, aga 57 silmaga kaotada ... Meeskonna tegevusega ei saa vist kuidagi rahule jääda?

Siililegi selge, et ei saa rahule jääda. Meil ei ole vabandusi: 15 minutit mängisime korralikult ja siis tuli väga palju eksimusi kaitses ja rünnakulgi väga lollid lahendused. Poolajaks oli juba miinus 15 ja sealt edasi ei saanudki enam jalgu alla. Viimane veerandaeg oli juba selline minnalaskmine. Meie puhul pole see üldse tavaline sel hooajal, et me alla annaksime, aga jah ... See oli üks ­vähestest mängudest, kus me täiesti ära kukkusime.