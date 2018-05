Silvia Paluoja: Rööpaseadjatele sobib vaid enda arvamus

Võtke ette Pärnumaa kaart ja tõmmake mõtteline joon Kergust­ Pärnusse ja sealt Iklani ning kujutage ette, et see 110 kilomeetri pikkune teekoridor on 60 meetrit lai ja muldkeha rajamiseks kulub miljoneid kuupmeetreid looduslikku ehitusmaavara. Siililegi peaks selge­ olema, et kruusa- ja liivakar­jäärid pole ammendamatud ja külainimesed jäävad vaevlema mülgasteede äärde.