Varvastega maalija avas näituse

Suurel õlimaalil on kujutatud ­pikajuukselist naist ratastoolis, esiplaanil tema paljad jalad. See on Tiia Järvpõllu autoportree, maalitud nendesamade varvastega, mis Lihula raamatukogus vast avatud näituse “Minu jälg sinu südames” külastajale pildilt vastu vaatavad.