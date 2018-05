Arst: Vastusteta küsimused tekitavad vaktsineerimishirmu

Kuivõrd paari aastaga on vaktsineerimise hõlmatuse numbrid Pärnumaal püsinud enam-vähem samal tasemel, on langenud just leetrite, mumpsi ja punetiste vastu vaktsineeritute arv. See on MMR-kolmikvaktsiin, mida seostatakse autismiga.

Pärnu perearstikeskuses on mulluste andmete põhjal kuni kaheaastaste laste üldine vaktsineeritus 92 protsenti, mis jääb alla soovitusliku taseme. Keskuse perearst Sirje Uueküla nentis, et sagedasemad põhjused, millega lapsevanemad keeldumist selgitavad, on hirm kõrvaltoimete ees, arvatakse, et parem on haigus läbi põdeda. Samuti levib arusaam, et vaktsineerimine on ravimifirmade äri või pole mõtet kaitsesüste teha nende haiguste vastu, mida Eestis ei esine. Vahel tähendab keeldumine aga seda, et soovitakse vaktsineerimisega alustada hiljem, kui laps on suurem.