Lehelugu lükkas teeremondi edasi

Nimelt jäi AS Pärnu Vee tehnilise teenistuse juhile Roman Vabale 25. aprilli Pärnu Postimehes silma info, mille kohaselt linna tänavusuviste teetööde kavas on muu hulgas Rääma tänava Tallinna maantee ja Raba tänava vahelise lõigu remont. See ajendas reageerima.