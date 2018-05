Pärnumaal liiguvad kahlased mehed, kes luusivad majade juures ja soovivad hobust osta

Pärnumaa piirkonnapolitseinik Rauno Lensmendi sõnade kohaselt ajavad soojad ilmad ja avatud uksed liikvele nii loomad kui ka inimesed ja kahjuks on veel inimesi, kes teiste vara ihkavad.

„Ei saa väita, et iga hoovi sõitja halbade kavatsustega on, kuid parem karta kui hiljem kahetsusega tõdeda, et miks ma ei teatanud kahtlasena tundunud tegevusest naabrile või politseile,” ütles Lensment.