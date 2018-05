Maanteeamet kutsub eakaid juhte täienduskoolitusele

Luige kinnitusel on täiendusõpe vabatahtlik. Ta kõneles, et varasematel aastatel on eakametel osalemist soovitanud näiteks lapsed. “See on enesekontrolli ja enesearengu koolitus neile, kes sõidavad, et saada tagasisidet oma oskuste ja teadmiste kohta,” selgitas Luik.