42 kilogrammi kergem elu

Anne Smith Aaslaid, kelle meedia on tituleerinud Eesti esimeseks inim-Barbieks, sai Eestis tuntuks Powerlifting Barbie nime kandva blogiga. Vägivalla all kannatanud ja emotsionaalselt katkine, varem ülekaaluline naine otsustas elus kannapöörde teha ning on nüüdseks kaotanud 42 kilo ja suitsiidsed mõtted. “Sain aru, et maailma parandamine saab alguse iseenda parandamisest,” räägib ta uuest ­algusest.