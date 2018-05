Taluperenaisest toidublogija katsetab retsepte

Kärbu külas Lindamäe ­talus elav 25aastane ­Irma Koppel on suur kohaliku toidu fänn. Eile kuulutas maaelu­minister Tarmo Tamm avatuks Pärnumaa maitsete aasta, mil keskendutakse kohalike maitsete populariseerimisele ja just ­kohalikud maitsed on Kopli pärusmaa.