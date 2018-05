“Mul on selline tunne, et viimase kümne aasta jooksul on Eestis palju toidust räägitud ja mida rohkem tehakse, seda paremini me sööme, meel muutub kriitilisemaks ja seda paremini oskame eraldada naturaalset võltstoodagust ning oleme sellest ajast väljas, kus füüsiline töö vajas kompemsatsiooni tugeva toiduga,” arutles tippkokk Dmitri Demjanov, olles maitsnud Eesti peakokkade ühenduse presidendi Rudolf Visnapuu serveeritud roogasid.