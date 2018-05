Jõulumäele on oodata kettagolfi paremikku

Kuna Euroopas on vaid kolm võistlust, kus ihaldatud USDGC pileteid jagatakse, on Jõulumäele oodata regiooni osavamaid mängijaid. “Meie võistlusele on osalema oodata väga muljet avaldav seltskond. Huvi on tundnud nii Euroopa meistrid kui ka USA tipud,” rääkis korraldaja Rene Mengel.

Eesti discgolf’i liidu presidendil Rein Rotmeistril on hea meel, et tipud tuuakse koju kätte. “USDGC on kahtlemata maailma esinduslikem discgolf’i-võistlus. See on võistlus, kuhu pääseb ainult kutsetega, kvalifikatsioonivõistlusest. Selliseid võistluseid, kus on võimalik välja teenida see hinnaline kutse, on äärmiselt vähe,” kinnitas Rotmeister. “See on kõrge tunnustus ja kvaliteedimärk tervele Eesti discgolf’ile.”