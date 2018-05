Terviseamet noomib hoolega Põhja-Pärnumaa õppeasutusi: maakoolid jäävad euronõuetega jänni

Viimase kahe kuu jooksul on terviseamet saatnud Põhja-Pärnumaa vallale kolm kirja, mis seotud kontrollkäikudega kolme omavalitsuse kooli.

15. märtsil käisid järelvalveametnikud Tootsi lasteaias-põhikoolis. Inspektorid märkisid, et käsitööklassi abiruumi õhus oli tunda kopitus- ja hallituslõhna. Akna alla seinale oli tekkinud niiskuskahjustus. Einestamisruumi läheduses valamutes puudus käte sooja veega pesemise võimalus. Ruumi seintes ja põrandas olid osaliselt puudu kahhelplaadid. "Kogu kätepesuruumi üldine olukord oli väga halb ja ruum vajab renoveerimist," selgitas amet kirjas omavalitsusele.

Valla majandusosakonna juhataja Mait Talvoja vastas, et käsitööklassi ruumides tehakse suvel sanitaarremont hallitustõrjega. Uksele lisatakse õhuava. Kätepesuruumis on soe vesi taastatud ja selle ruumi remont on plaanitud aastaks 2019.