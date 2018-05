Vibuhooaeg läks Tammistes käima

Kena ilm soosis häid tulemusi. Kadettide klassis võistlev Türi plokkvibulaskur Robin Jäätma parandas juunioride 50 meetri harjutuse rekordit kolme punktiga, uus rekord on 699 silma. Plokkvibu naiste klassis lasi tema klubikaaslane Meeri-Marita Paas, kes on vanuselt veel kadett, klubikaaslase Lisell Jäätma eelmisel nädalal uuendatud 50 meetri distantsi rekordi üle nelja punktiga. Uus rekord on 353 silma.