Kooliealise kirjaniku esimene jutt valmis lasteaias

Kevadel Rääma põhikooli lõpetav Maarja Ventsel arvas alati, et tunneb midagi suurt, kui ta raamat valmis saab ja ilmub. “Aga kui olin viimase sõna kirjutanud, siis tuli mõte: “Ja ongi kõik? Kus on see tunnete virvarr, mida ma oodanud olin?””