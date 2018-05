Sütevaka õpilane võitis ajalooliste uurimistööde võistluse

„Mida enam möödunud ajast, oludest ja tehtud valikutest õpime, seda suurem on meie tänu ja lugupidamine nende vastu, tänu kellele oleme siin ja saame edasi minna. Et ühel riigil läheks hästi, on vaja erinevaid inimesi. Meil on vaja nii loodusteadlasi ja IT-insenere, kelle nappusest me viimastel aastatel ehk rohkem oleme rääkinud, aga on vaja ka humanitaare. Nii neid, kes oskavad töötada teadlasena faktidega, kui neid, kes kunstnikuna loovad ajast ja loost pilte,“ ütles president Kersti Kaljulaid Tartus uurimistööde auhindade kätteandmisel.