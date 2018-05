Linn taotleb Vallikäärule leebemat kaitset

Tihtipeale on tarvis aasale pääseda mootorsõidukiga, näiteks seadmete ja telkide veoks ja paigaldamiseks. Ent mootorsõidukite kasutamine väljaspool teid ei ole keskkonnaameti hinnangul kooskõlas kaitsealuste parkide kaitse-eeskirjaga. Linn leiab, et Vallikääru parki saaks palju otstarbekamalt kasutada, arendada ja hooldada, kui see oleks üksnes kohaliku kaitse all.