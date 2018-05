EMil hiilanud maadleja Helary Mägisalu pälvis rahalise toetuse

Kuna 55kilogrammiste kaalukategooria ei kuulu olümpiakavva, ei teeni Mägisalu ilmselt oma tulemuse eest Eesti olümpiakomitee (EOK) B-kategooria toetust. “Tean, et mitteolümpiaalade kohta on EOK-l reglement, mida paar kuud tagasi rakendati Maicel Uibo kohta,” rääkis vändralase treener Ivar Kotkas Postimehele. “Maadluses on tavaline, et vaheaastatel liiguvad sportlased kehakaalude vahel rohkem. Loodan mõistvat suhtumist, et spordifunktsionäärid vaatavad tulevikku. Tegu on noore sportlasega, kes tahaks jätkata, ja ta on näidanud arengut. Ehk seda märgatakse.”