Pärnus joostakse liikumisvõime kaotanud laste heaks

“Jooksu idee on anda noortele võimalus tunda rõõmu liikumisest ja tervislikest eluviisidest, kus oluline pole võit, vaid osavõtt ja teadvustamine, et kõik, kellele on liikumisvõime antud, peaksid seda kasutama,” selgitas Pärnu teatejooksu korraldaja Margit Suhhostavets. “Liikumine sõprade ja klassikaaslastega värskes õhus loob positiivse meeleolu, ühtlasi on hea võimalus õpetada noortele heategevuse tähtsust ja kaasata neid juba varakult heategude tegemisse.”