Suvi toob Tallinna–Pärnu rongiliinile lisareisid

Võrreldes mulluse aprilliga on reisijate arv tänavu kasvanud. “Tallinna–Pärnu liinil tehti aprillis 10 000 reisi, mis on aastatagusega võrreldes 11 protsenti enam. Peagi lisame suveperioodiks Pärnu liinile ühe reisi mõlemas suunas,” rääkis AS Eesti Liinirongide turundus- ja kommunikatsioonijuht Mariis Adamberg.

„Oleme sõitjate arvu tublisti kasvatanud ja meil on suur rõõm selle üle, et keskkonna- ja ajasäästlik rongisõit üha populaarsem on. Tartusse ja Viljandisse sõitjate arv on kasvanud pea kolmandiku võrra ja Narva oma suisa kaks korda,“ ütles Eesti Liinirongide müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.